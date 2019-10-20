شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التخطيط: نعمل بكل قوة لتطوير وتحديث الجهاز الإدارى للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المهندسة غادة لبيب نائب وزير التخطيط والاصلاح الادارى، إن وزارة التخطيط تعمل بكل قوة على تطوير وتحديث الجهاز الإدارى بالدولة بصفة عامة من خلال خطة واضحة من أجل هذا الغرض وتحويل العمل إلى عمل مميكن ومن خلال الحاسب الآلي لتوفير الوقت والجهد وفصل الخدمة عن مقدم الخدمة والقضاء على البيراقراطية والفساد. جاء ذلك خلال بيان وزارة التخطيط حول سياسية الوزارة وجهودها أمام لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر رئيس اللجنة. وأضافت نائبة الوزيرة، والفريق المعاون لها خلال اجتماع اللجنة اليوم أن هناك أولويات للعمل في التطور التكنولوجي لمراكز الخدمات علي مستوي الجمهورية لذا فاننا نعمل من خلال خطة واستراتيجية وطبقا لمعايير علي تطوير وتحديث كل ما يتعلق بوحدات انفاذ القانون سواء من نيابات أو محاكم او اقسام ومديريات الشرطة او غير ذلك بالإضافة إلي تطوير وتحديث مراكز تقديم الخدمات التابعة لوزارة التنمية المحلية بكافة الوحدات والمراكز المحلية وكذلك في مراكز خدمات المرور وتلك هي المرحلة الأولي. Advertisements وتابعت غادة لبيب، " نعلم أن هناك مراكز لتقديم الخدمات التي تحتاج إلى تطوير وعلي رأسها كافة مكاتب الشهر العقارى بكافة المحافظات وكذلك كافة مكاتب التامينات الاجتماعية بكافة المحافظات وغيرها من الأمور الأخرى التى سنضعها في الاعتبار وستكون في مرحلة لاحقة مباشرة لبدء العمل بها". واضاف الفريق المعاون لنائب الوزيرة أن التعيير دائما ما يحتاج الي وقت وجهد لذلك نقوم بمجهودات كبيرة في هذا المجال ومن جهة اخري استعمت نائبة الوزير والفريق المرافق لها خلال اجتماع اللجنة لمطالب النواب واعضاء اللجنة فيما يخص سياسية واستراتيجية الوزارة للاصلاح الاداري والتطوير وبعض الأمور الأخري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب وزير التخطيط: نعمل بكل قوة لتطوير وتحديث الجهاز الإدارى للدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.