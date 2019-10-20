شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان بالنواب توجه خطاب شكر لمصلحة السجون لتبنى علاج 2800 حالة على نفقة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعاً اليوم الأحد، برئاسة النائب علاء عابد، توجيه خطاب شكر لوزير الداخلية، وخطاب شكر لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، لحسن أداء قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لاسيما مع المواطنين المترددين على القطاع وتوفير مترجمين للصم والبكم بالأقسام الشرطية وكذلك الإدرات والمصالح المترددين عليها مثل مصلحة الجوزارت وتصاريح العمل، والأحوال المدنية.

كما قررت اللجنة توجيه خطاب شكر لمصلحة السجون ووزيرة الصحة لتبنيهم علاج مرضي فيروس سي داخل السجون وعلاج 2800 حالة على نفقة الدولة بالإضافة إلى خطاب شكر لوزيرة التخطيط وذلك بعد استجابتها لطلب لجنة حقوق الإنسان ودفع مبلغ 78 مليون جنيه لاستكمال المبنى الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان.

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ووضعت اللجنة خلال اجتماعها اليوم خطة عملها والتى ستتضمن عدد من الزيارات الميدانية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لعدد من المؤسسات الهامة.

وحسب خطة عمل اللجنة، من المتوقع أن تبدأ اللجنة زيارتها البرلمانية إلي مقر المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتجمع الخامس للوقوف على تطورات العمل بالمبنى الجديد كما ستقوم اللجنة بزيارات خارجية لإحدى محافظات الصعيد.