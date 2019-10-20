السيسي: التطور الشامل للقوات المسلحة يتطلب انتقاء فرد مقاتل قادر على تنفيذ كافة المهام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن ما تشهده القوات المسلحة من تطور شامل في جميع الأفرع والتخصصات ونظم التسليح والتي تواكب بها أحدث النظم في العالم- يتطلب انتقاء فرد مقاتل محترف قادر على تنفيذ جميع المهام في مختلف الظروف.

جاء ذلك، خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الرئيس السيسي صباح اليوم للكلية الحربية، وتابع خلالها إجراءات اختبار الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية؛ حيث يتم اختيار أفضل العناصر لنيل شرف الالتحاق بالقوات المسلحة؛ وذلك بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ومديري الكليات والمعاهد العسكرية.

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وقال الرئيس السيسي: إن القوات المسلحة تنتقي رجالها من بين الآلاف من فئات الشعب المصري جميعا بكل نزاهة وحيادية وإن الأفضلية لمن يجتاز الاختبارات الطبية والنفسية والرياضية والعلمية المقررة، دون النظر لأي اعتبارات أخرى، مثنيا على الطلبة المتقدمين وحرصهم على الالتحاق بالقوات المسلحة لتولي مسئولية الدفاع عن أمن الوطن واستقراره ليتواصل عطاء القوات المسلحة جيلًا بعد جيل.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي ناقش خلال متابعته إجراءات اختبار الهيئة، عدداً من الطلبة المتقدمين في بعض القضايا والموضوعات التي تدور على الساحتين الداخلية والخارجية بالإضافة لبعض المعلومات العامة عن تاريخ مصر، وما شهدته من نهضة تنموية في مختلف المجالات.

وأعرب الرئيس عن سعادته بما لمسه من فهم ووعي وإدراك صحيح من جانب شباب مصر لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات قد تؤثر في أمن مصر القومي.