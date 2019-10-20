مقتل شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:
أقدم عاطل بعزبة عفيفي التابعة لمركز كفر الزيات بالغربية، اليوم الأحد، على قتل شاب، خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء.
تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة بقيام عاطل بطعن شاب بعزبة عفيفي، إثر مشاجرة نشبت بينهما.
جرى تحرير محضر بالواقعة، وجاري نقل الجثة إلى مستشفى كفر الزيات العام، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.
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