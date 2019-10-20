صباح اليوم / محتجّون يتوافدون إلى بيروت وقطع الطرقات مستمرّ

بدأ عدد من المتظاهرين يتوافدون اليوم، السبت 19 أكتوبر 2019، إلى وسط بيروت بعد مساء "عاصف" شهدته العاصمة اللبنانية، حيث عمد بعض المحتجين إلى الإشتباك مع القوى الأمنية التي ردت بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وإستفاق وسط بيروت السبت على مشاهد تكسير طالت عددا من المحلات التجارية في العاصمة اللبنانية وذلك خلال اليوم الثاني للتظاهرات الحاشدة التي إنطلقت في عدة مدن لبنانية، إحتجاجا على الطبقة السياسية برمتها والفساد المستشري والضرائب والأوضاع المعيشية المتردية.

كما أكدت قناة "العربية" أن بعض المحتجين قطعوا الطريق في ساحة عبد الحميد كرامي وسط طرابلس (شمال لبنان) بالمستوعبات والإطارات المشتعلة.

وأوضحت أن الجيش اللبناني عمد إلى فتح الطرقات التي كانت قد أغلقت في وسط بيروت، في حين لا تزال بعض الطرقات في مناطق "نهر الموت" والزوق والصفرا وجبيل (التابعة لمحافظة جبل لبنان) مقفلة.

كما أشارت إلى أن أعمال الشغب قسمت الشارع اللبناني بين مؤيد ومعارض، لا سيما بعد أن عمد بعض المحتجين أمس إلى تكسير عدة محال تجارية ومنها محلات "شوكولا" شهير يملكها وزير الاتصالات محمد شقير، في حين أوضح رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت أنه "لا يوجد أي تعديل في جدول رحلات طيران الشرق الأوسط، بشرط تأمين وصول طواقم الطائرات إلى مراكز عملهم داخل حرم مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، علما بأنه توجد طواقم رديفة جاهزة في حال تعذر وصول أي من الطواقم".

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وكانت قوات الأمن اللبنانية قد أطلقت مساء الجمعة الغاز المسيل للدموع وطاردت محتجين في العاصمة بيروت إثر خروج عشرات الآلاف في أنحاء لبنان في مسيرات تطالب بإسقاط النخبة السياسية التي يقولون إنها خربت الاقتصاد وأوصلته إلى نقطة الانهيار.

واستخدم بعض المتظاهرين، الذين كان من بينهم ملثمون، قضبانا حديدية لتهشيم واجهات المتاجر في بيروت. كما أغلقوا طرقا وأضرموا النيران في إطارات السيارات.

ولاحقا أعلنت مديرية الأمن الداخلي في لبنان، في تغريدة عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، ارتفاع عدد الجرحى من عناصرها إلى 52 بعموم البلاد، مشيرة إلى قيامها بتوقيف 70 شخصاً خلال قيامهم بأعمال شغب.