تحذيرات من إلغاء تدريس ”الإنجليزية“ في إيران

اعتبرت مساعدة التعليم الابتدائي بوزارة التعليم في إيران، رضوان حكيم زاده خطة إلغاء تدريس اللغة الإنجليزية في صفوف المدارس بالبلاد أنها تتعارض مع العدالة التعليمية، وتكرس حالة من عدم المساواة، محذرة من تداعيات هذا القرار سلبًا على مستوى تعليم الطلبة.

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وقالت حكيم زاده، يوم الجمعة في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية ”إيرنا“ إن ”تدريس اللغات الأجنبية يندرج ضمن مواد برنامج التعليم القومي، وإن أي قرار يرمي للتغير في هذه المواد يجب أن يوفر مصلحة جميع الطلاب“.

وأشارت إلى أن خطة إلغاء تدريس اللغة الإنجليزية ستلحق الضرر بشكل أكبر بالفئة الدنيا من الطلاب، في حين أن الطلاب الذين يتلقون التعليم في مدارس خاصة لن يهمهم الأمر بشكل كبير وذلك لأنهم فعليًا يدرسون اللغة الإنجليزية في مراحلهم المختلفة بهذه المدارس.