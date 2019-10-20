الأمم المتحدة تطالب بإصلاح حقيقي للتشريع الانتخابي في بيلاروسيا قبل الانتخابات

طالبت أنييس مارين المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في بيلا روسيا بإجراء إصلاح حقيقي للتشريعات الانتخابية في البلاد قبل الانتخابات القادمة .. لافتة إلى أن البيئة العامة هناك لاتزال معادية للآراء المنشقة إضافة إلى تقييد الحقوق المدنية والسياسية دون مبرر.
وقالت مارين - في بيان لها اليوم - : "إن
وشددت المقررة الأممية على أن احترام الحريات الأساسية هي أمر أساسي في العمليات الانتخابية .. مبدية ترحيبها في الوقت ذاته بما وصفته ببعض التحسينات التشريعية مثل عدم تجريم أنشطة المنظمات غير المسجلة .. مشيرة إلى أن الحكومة كانت على استعداد لقبول بعض التغييرات في التشريعات لكنها لا ترغب في إجراء أي تغيير حقيقي على مستوى السياسة.
وأكدت استعدادها للمشاركة بشكل بناء مع السلطات في بيلاروسيا في الجهود المبذولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان برغم عدم منحها الحق في الوصول إلى البلاد حتى الآن.
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