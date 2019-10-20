رئيس البرلمان الكويتي: لا توجد أي بوادر لحل مجلس الأمة

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، إنه لا توجد أي بوادر لحل مجلس الأمة، إثر الاستجوابين الذين تم تقديمهما مؤخرا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الاستجواب حق دستوري وأصيل للنائب وعلى الوزير مواجهته وتفنيده.



وأضاف الغانم - في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة الكويتي اليوم الأحد - "أن حل مجلس الأمة بيد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ونحن من نلتقي به ونتحدث

معه، والأمور بكل تأكيد طيبة".. موضحا أن الاستجوابات تقدم وفق الأطر الدستورية، وتواجه أيضا وفق الأطر الدستورية، باعتبارها حق دستوري وأصيل للنائب، وعلى الوزير مواجهته وتفنيده.



وتساءل الغانم قائلا "هل هذه المرة الوحيدة التي نسمع فيها بشائعات حل مجلس الأمة قبل أن يبدأ دور الانعقاد اثر استجوابات قدمت وأخرى ستقدم ... إنها اسطوانة مشروخة

ومرت علينا مرات عديدة وكثيرة"، مؤكدا أن شائعات الحل وغيرها من الشائعات، لن تأتي بنتائجها، موضحا أن هذا الأمر متكرر ولا يقتصر على المجلس التشريعي الحالي.



ودعا الغانم النواب، إلى مضاعفة جهودهم لوجود تحديات أهم، وتحقيق طموحات الشعب الكويتي، خاصة أن المجلس في دور الانعقاد الأخير.

وكان النائب بمجلس الأمة الكويتي محمد هايف، قد تقدم باستجواب - الأسبوع الماضي - ضد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، فيما تقدم النائب عمر الطبطبائي - في وقت سابق اليوم - باستجواب ضد وزير الأشغال وزير الإسكان جنان بوشهري.

