جعجع يكشف أسباب استقالة وزراء حزبه من حكومة الحريري

قال سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، إنه لم يعد مقتنعًا بالاستمرار في الحكومة لأنه "ليس هناك أي فائدة من الاستمرار"، مضيفًا أنه يتوقع استقالة وزراء الحزب "التقدمي الاشتراكي.
وأضاف جعجع أن "الأوان قد فات لإجراء معالجات، ويجب تشكيل حكومة على أسس جديدة".
في نفس السياق، أكد نائب رئيس الحكومة، غسان حاصباني، استقالة وزراءحزب "القوات اللبنانية" بصفة نهائية، فيما صرح الوزير المستقيل المنتمي للحزب، ريشار قيومجيان، بأن "الحكومة الحالية غير قادرة على القيام بعملية الإنقاذ المطلوبة".
وكان جعجع أعلن مساء أمس السبت عن استقالة وزرائه الأربعة في حكومة سعد الحريري، مؤكدًا أن هذه الاستقالة لمتكن بالتنسيق مع رئيس الحكومة الحريري.
في المقابل، أكد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" اللبناني، النائب السابق وليد جنبلاط، أنه لم يطلب من وزراء الحزب الاستقالة من الحكومة اللبنانية، خلافًا للأخبار المتناقلة.
وتتواصل الاحتجاجات الشعبية، اليوم الأحد، في مختلف المحافظات اللبنانية لليوم الرابع على التوالي، مطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد، وفقًا لما أفاد به مراسلنا في بيروت.
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