"قسد" تتهم الجيش التركي "الغازي" باستمرار خرق وقف إطلاق النار

اتهمت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، القوات التركية باستمرار قصف المواقع التابعة لها، واستهداف المدنيين في "رأس العين"، وذلك في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وتركيا خلال زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى (أنقرة) يوم الخميس الماضي.
بثته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن القوات التركية والفصائل الموالية لها استمرت في شن هجماتها، خصوصًا في محاور قرى: تل خنزير - وعلوك - والحبش - والشكيرية شمال سوريا، كما استهدف الطيران التركي قرى "رأس العين".
ذكرت القوات - في بيان صدر، اليوم الأحد،
الهجمات في إطار حقها المشروع بالدفاع عن النفس، مشيرة إلى أن قواتها تصدت لمحاولات التقدم ، وردت القوات المعادية على أعقابها.
أضافت، أنها ردت على هذه
أشارت إلى أن قوات الغزو التركية استخدمت القصف المدفعي بعد أن تم صد عدوانها البري.
كانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت - في وقت سابق اليوم - مقتل عشرين من مقاتليها بينهم أربعة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين؛ جراء هجمات الجيش التركي شمال شرق سوريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
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