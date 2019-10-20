بريطانيا تغادر الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر الجاري

أعلن الوزير البريطاني ​مايكل جوف، الذي كلفه رئيس الوزراء الجديد، بوريس جونسون، بتجهيز الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، أن بريطانيا​ ستغادر ​الاتحاد الأوروبي​ بحلول 31 أكتوبر الجاري، وعدم الامتثال

لطلب تأجيل الخروج على رغم إجبار النواب بمجلس العموم جونسون لإرسال خطاب حكومي إلى ​بروكسل​ يطالب فيه بإرجاء موعد البريكست.



قال جوف - في تصريح أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الأحد: "سنغادر الاتحاد بحلول 31 أكتوبر، لدينا الوسائل والقدرة على القيام بذلك.. تم إرسال هذه الرسالة بموجب طلب البرلمان بيد أن البرلمان لا يستطيع تغيير رأي رئيس الوزراء، لا يمكن للبرلمان تغيير سياسة الحكومة أو عزمها".

