جوكو ويدودو يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لإندونيسيا لولاية ثانية

أدى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليمين الدستورية، اليوم الأحد، رئيسًا للبلاد لفترة رئاسية ثانية لمدة خمسة أعوام.

ذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية أن ويدودو تعهد بجذب المزيد من الاستثمارات لاقتصاد البلاد - أكبر اقتصادات جنوب شرق آسيا- والتركيز على تحسين الموارد البشرية في البلاد.

أضافت القناة، أن ويدودو أدى اليمين أمام البرلمان في ظل إجراءات أمنية مشددة، حيث تم نشر ما يزيد على 30 ألف عنصر أمني في العاصمة جاكرتا، بعد أن شهدت البلاد تظاهرات طلابية، وتعرض وزير الأمن الإندونيسي لعملية طعن على يد مسلح الشهر الجاري.

البلاد - أكبر اقتصادات جنوب شرق آسيا- والتركيز على تحسين الموارد البشرية في البلاد.أضافت القناة، أن ويدودو أدى اليمين أمام البرلمان في ظل إجراءات أمنية مشددة، حيث تم نشر ما يزيد على 30 ألف عنصر أمني في العاصمة جاكرتا، بعد أن شهدت البلاد تظاهرات طلابية، وتعرض وزير الأمن الإندونيسي لعملية طعن على يد مسلح الشهر الجاري.

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