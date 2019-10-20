مصادر إيرانية: منح شقيق روحاني إجازة من السجن

ذكر مسئول إيراني سابق أن حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني، المدان بتهمة الفساد، خرج من سجن إيفين شمال غرب طهران بعد ساعة من دخوله.

نقل عبدالرضا داوري، المستشار الإعلامي للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، على

حسابه في "تويتر" في ساعة متأخرة من أمس السبت، عن مصدر مطلع في السجن ذائع الصيت، تأكيده أن فريدون دخل السجن الأربعاء الماضي، مشيرًا إلى أنه كان محتجزًا في زنزانة انفرادية قرب زنزانة عمدة طهران السابق محمد علي نجفي، المدان بتهمة قتل زوجته.

تابع: "بعد ساعة خرج من السجن، وقيل إنه تم منحه إجازة من السجن".

وسبق أن نقل داوري عن مصدر مطلع قوله إن الإفراج عن فريدون المحكوم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات جاء تحت ضغوط شقيقه روحاني.