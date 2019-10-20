يونيسيف: 16 مليون طفل ضحايا سوء التغذية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إن أكثر من 16 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة خصوصا بسبب النزاعات في كل من سوريا واليمن والسودان وليبيا.
وأضافت -في تقرير لها نشرته اليوم الأحد- أن حوالي 11 مليونا من هؤلاء الأطفال يعانون من سوء التغذية المزمن أو الحاد بينهم أكثر من سبعة ملايين طفل يعانون من التقزم، و3.7 ملايين من سوء التغذية الحاد.
وتحدثت المنظمة عما وصفته بالتأثير المروع للنزاعات في كل من اليمن وسوريا وليبيا والسودان، وجاء في تقريرها أنه بسبب النزاعات بالدول الأربع، يعاني المزيد من الأطفال الآن من أشكال مختلفة من سوء التغذية، مشيرا إلى أن أكثر من 16 مليون طفل دون سن الخامسة لا يحصلون على أطعمة مغذية.
وتابعت أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد أكثر عرضة للوفاة بـ 11 ضعفا بالمقارنة مع أقرانهم الذين يحظون بتغذية جيدة.
وقالت اليونيسيف إنه رغم بعض التحسينات، فإن تغذية الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2000 تسوء أو تتجه نحو حالة من الركود.
المصدر: الفرنسية
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