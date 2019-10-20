كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاجئون من الروهينجا يوافقون على الانتقال إلى جزيرة بنجلاديش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق آلاف الروهينجا الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين في بنجلادش على الانتقال إلى جزيرة في خليج البنغال، على الرغم من المخاوف من تعرض الموقع للفيضانات.

ولطالما أرادت دكا نقل 100.000 لاجئ إلى جزيرة الطمي الموحلة، قائلة إنها ستخفف الضغط عن المخيمات الحدودية المكتظة حيث يعيش ما يقرب من مليون روهينجا.

وفر حوالي 740.000 من الروهينجا من ميانمار في أغسطس 2017 في مواجهة حملة عسكرية، انضموا إلى 200.000 لاجئ بالفعل في مستوطنات مؤقتة في كوكس بازار.

وقال مفوض اللاجئين في بنجلاديش "محبوب علام": "أن المسؤولين الذين يشرفون على الترحيل سيتم إرسالهم إلى جزيرة بهاشان تشار في الأيام القليلة المقبلة".

وقال علم لوكالة فرانس برس من بازار كوكس: "هناك ما بين 6000، و7000 لاجئ أبدوا استعدادهم للانتقال إلى بهشان تشار"، مضيفًا: "أن العدد آخذ في الارتفاع".

ولم يوضح متى سيتم نقل اللاجئين، ولكن أحد كبار ضباط البحرية المشاركين في بناء منشآت في الجزيرة قال إنه قد يبدأ بحلول ديسمبر، حيث يتم إرسال حوالي 500 لاجئ يوميًا.

وتخطط بنجلادش منذ العام الماضي لنقل روهينغيا إلى الموقع المهدد المعرض للفيضانات، والذي يبعد ساعة واحدة بالقارب من البر الرئيسي.

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وحذرت جماعات حقوق الإنسان من أن الجزيرة، التي خرجت من البحر منذ حوالي عقدين فقط، قد لا تكون قادرة على تحمل العواصف العنيفة خلال موسم الرياح الموسمية السنوية.

وفي النصف قرن الماضي، قتلت الأعاصير القوية مئات الآلاف من الأشخاص في مصب نهر مغنا حيث تقع الجزيرة.

وقال علام: "أن قادة الروهينجا سيُنقلون إلى بهشان تشار لمشاهدة المرافق والظروف المعيشية".

وأضاف: "أن منشآت السلامة التي بنيت في الجزيرة تشمل جسرًا طوله تسعة أمتار على امتداد محيطه لمنع حدوث موجات مد خلال الأعاصير، ومستودع لتخزين حصص الإعاشة التي تبلغ قيمتها أشهر.

وقال روهينجا والد حسين نور، البالغ من العمر 50 عامًا، إنه وعائلته وافقوا على الانتقال إلى بهشان تشار بعد أن عرضوا لقطات فيديو عن الملاجئ.

وقال اللاعب البالغ من العمر 50 عاما لوكالة فرانس برس: "لقد وافقت على الذهاب. المخيم هنا (في ليدا) مكتظ للغاية. وهناك مشاكل في الغذاء والسكن".