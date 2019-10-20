كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار عالمية عاجلة اليوم الأحد 20/10/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نرصد لكم أهم الأخبار العالمية اليوم الأحد 20/10/2019

أخبار عالمية عاجلة اليوم

قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، اليوم الأحد، إنه من المتوقع نقل ألف جندي سحبوا من شمال سوريا إلى غرب العراق.

وأوضح المسؤول الأميركي إلى أن القوات في غرب العراق ستركز على المساعدة في الدفاع عن العراق، وقتال تنظيم "داعش" الإرهابي، وفق ما نقلت "رويترز".

وفيما يتعلق بالوضع العسكري في سوريا، أشار إسبر إلى أن وقف إطلاق النار في شمال سوريا مازال مستمرا.

وقالت الهند اليوم الأحد، إنّ جنديين ومدنيا قتلوا في قصف عبر الحدود مع باكستان في منطقة كشمير المتنازع عليها وقالت إسلام اباد إن ستة قتلى سقطوا من جانبها، في واحد من أكثر الأيام دموية منذ أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص بكشمير في أغسطس.

وذكر مسؤول كبير بالشرطة أن ثلاثة مدنيين هنودا أصيبوا ودُمرت بعض المباني والسيارات بسبب قصف عنيف من الجانبين استمر لساعات بمنطقة تانغدار في شمال كشمير في ساعة متأخرة الليلة الماضية.

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أدى رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، اليوم الأحد، اليمين الدستورية لولاية ثانية في مراسم حضرها مشرعون وشخصيات أجنبية بارزة.

وأقيمت المراسم في إجراءات أمنية مشددة في مختلف أنحاء العاصمة خلال جلسة موسعة للجمعية الاستشارية الشعبية (برلمان إندونيسيا) ترأسها رئيس البرلمان بامبانج سويساتيو.

ويعد "ويدودو" وهو الرئيس السابع لإندونيسيا ومعروف أمين وهو نائب الرئيس - قد فازا بنسبة 55 % من إجمالي الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أبريل 2019 م.

وفي سوريا وتحديدا بلدة بلدة رأس العين، تجددت الاشتباكات بين القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

واتفقت أنقرة وواشنطن، الخميس، على وقف الهجوم التركي شمال شرقي سوريا لمدة 5 أيام، لإتاحة الفرصة أمام وحدات حماية الشعب الكردية للانسحاب من "منطقة آمنة" تريدها تركيا على حدودها.

أهم الأخبار العاجلة في العالم اليوم

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وفي أستراليا استكملت الخطوط الجوية (كانتاس) اليوم الأحد، رحلة طيران بدون توقف من نيويورك إلى سيدنى لدراسة كيف ستؤثر أطول رحلة طيران تجارية في العالم والتي تستغرق نحو 20 ساعة على الطيارين وأفراد الطاقم والركاب.

وأوضح آلان جويس الرئيس التنفيذي لكانساس الذي شارك في الرحلة "هذه لحظة تاريخية حقا بالنسبة لقطاع الطيران الأسترالي ولحظة تاريخية لقطاع الطيران على مستوى العالم".

ومع تنامي الطلب على النقل الجوي وتحسن أداء الطائرات تتطلع شركات الطيران بشكل متزايد إلى رحلات طيران أطول. وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن ينمو عدد المسافرين جوا على مستوى العالم من 4.6 مليار هذا العام إلى 8.2 مليار في عام 2037.

وبخصوص أطفال "داعش" اتخذ المسؤولون البريطانيون الخطوات الأولى، اليوم الأحد، لإعادة الأطفال الذين تقطعت بهم السبل في سوريا عن طريق الاتصال المباشر مع الوكالات على الأرض للتعرف على القصر غير المصحوبين بذويهم من أجل "المرور الآمن" إلى المملكة المتحدة.

وأوضحت مصادر "وايتهول" أنها تعمل مع "وكالات مختلفة" في شمال شرق سوريا يعتقد أنها تضم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لبدء عملية نقل أطفال الآباء البريطانيين المرتبطين بتنظيم "داعش" إلى المملكة المتحدة.

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وفي لبنان توافد آلاف المتظاهرين، اليوم الأحد، على ساحة رئيسية وسط بيروت، الأحد، استعدادا للمشاركة في تظاهرة جديدة من الاحتجاجات العارمة التي يشهدها لبنان، لليوم الرابع على التوالي بسبب تردي الأوضاع المعيشية.

وأفادت مصادر، إلى توقعات بارتفاع عدد المتظاهرين في بيروت والمدن اللبنانية الأخرى في عطلة نهاية الأسبوع، مقارنة بالأيام السابقة، فيما أشارت تقديرات إلى "عشرات آلاف" المتظاهرين في أنحاء البلاد.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، وكالة الأنباء الرسمية في لبنان، بأن توافد المحتجين يأتي وسط "إجراءات أمنية عادية"، في حين عززت القوى الأمنية الشريط الشائك الذي رفعته في اتجاه السراي الحكومي (مقر الحكومة الذي يجاور ساحة رياض الصلح).

وفي إيران كشفت مصادر، عن حريق اندلع في مصفاة عبدان للنفط في إقليم خوزستان جنوب غرب البلاد، اليوم الأحد، وقد تم إرسال مجموعتين من سيارات ورجال الإطفاء إلى المنشأة، ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية.

وقال علي نور بخش، مدير العلاقات العامة في منشأة عبدان إنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في القسم رقم 55 الخاص بالتقطير في منشأة عبدان للنفط.

وأضاف بخش أنه "تجري حاليا دراسة أسباب الحريق لكنه يمكن أن يكون ناجما عن اللحام أو التسرب أو ارتفاع درجات الحرارة"، مؤكدا أنه تمت السيطرة على الحريق والإنتاج في المنشأة عاد إلى طبيعته.

