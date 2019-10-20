كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستكشفون أمريكيون يكتشفون حاملة طائرات يابانية من الحرب العالمية الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتشف المستكشفون الأمريكيون حاملة طائرات يابانية غرقت خلال معركة جوية وبحرية حرجة في العام 1942.

وقام فريق من العلماء على متن سفينة الأبحاث Petrel بمسح أكثر من 500 ميل بحري مربع عندما اكتشف حاملة الطائرات Kaga. وقد سقطت سبع سفن حربية - خمس يابانية واثنتان أمريكية - خلال معركة ميدواي عام 1942، مما أدى إلى انتصار حاسم للولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية.

بعد الهجوم المدمر على بيرل هاربور في العام 1941، خططت اليابان، التي كانت في ذلك الوقت متحالفة مع ألمانيا النازية، لشن هجوم مفاجئ آخر على القوات البحرية الأمريكية؛ ومع ذلك، اعترضت المخابرات الأمريكية رسالة مشفرة يابانية وبعد فك شفرتها، تمكنت من نصب كمين للعدو.

خلال المعركة، أضرت قاذفات الغطس الأمريكية بأضرار بالغة لحاملة الطائرات Kaga

وعندما أدرك اليابانيون أنه لا يمكن إنقاذ السفينة، فقد نسفوا السفينة لمنعها من الوقوع في أيدي العدو.

وقال المؤرخون، إن انتصار الولايات المتحدة في ميدواي ساهم بشكل كبير في هزيمة اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية.

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حتى الآن، لم يتمكن المستكشفون من تحديد مكان سفينة واحدة شاركت في المعركة.

وتجري الحملة الاستكشافية شركة فولكان، وهي مؤسسة بحثية أنشأها الراحل بول ألين، المؤسس المشارك لمايكروسوفت. فريق المستكشفين الآن قريب من اكتشاف آخر، حيث يقولون، إنهم حددوا موقع ما يعتقدون أنه سفينة حربية يابانية أخرى.

وقال روبرت كرافت، مدير العمليات تحت سطح البحر لفولكان: "مع كل قطعة من الحطام وكل سفينة نكتشفها ونعرّفها، فإن هدفنا هو تكريم التاريخ وأولئك الذين خدموا ودفعوا أفضل التضحية من أجل بلدانهم".

بدأت الحرب العالمية الثانية في العام 1939 واستمرت حتى العام 1945. وحافظت الولايات المتحدة على الحياد خلال العامين الأولين حتى هاجمت اليابان قاعدتها بيرل هاربور البحرية في هاواي عام 1941.