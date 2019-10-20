كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ويدودو": أحلم أن تصبح إندونيسيا من أكبر 5 اقتصادات العالم بحلول 2045 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اليمين الدستورية اليوم الأحد 20 أكتوبر، لولاية ثانية مدتها خمس سنوات كرئيس، مؤديًا إلى ثالث أكبر ديمقراطية في العالم بعد فترة ولاية أولى اتسمت بالإنفاق الكبير على البنية التحتية.

وتعهد "ويدودو"، 58 عامًا، بخفض الروتين والحفاظ على البنية التحتية لدعم النمو في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، ولكنه جعل تحسين التعليم أولوية قصوى لتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل للسكان الشباب البالغ عددهم 260 مليون شخص.

وكما جاء بشبكة "سي إن إن"، قال "ويدودو"، أمام البرلمان بعد تنصيبه: "ستكون هذه مشكلة كبيرة إذا فشلنا في توفير ما يكفي من فرص العمل".

وأضاف الرئيس ويدودو"، أنه يحلم بأن تصبح إندونيسيا واحدة من أكبر خمس اقتصادات في العالم بحلول عام 2045 بإجمالي ناتج محلي يبلغ 7 تريليونات دولار.

وأوضح الرئيس الإندونيسي، أنه سيدفع مشروعي قانونين لاستبدال القوانين التي أعاقت خلق فرص العمل، بالإضافة إلى تحذيره من أنه قد يقيل الموظفين المدنيين ذوي الأداء الضعيف.

وقد قال "ويدودو"، في وقت سابق للصحفيين، إنه سيعين حكومته صباح الاثنين.

كانت هناك إجراءات أمنية مشددة في البرلمان بسبب أداء اليمين الدستورية إلى جانب نائب رئيسه، ورجل الدين الإسلامي معروف أمين.

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تم نشر أكثر من 30 ألف من رجال الأمن في جاكرتا في أعقاب المظاهرات الطلابية الأخيرة وبعد أن تم طعن وزير الأمن في البلاد من قبل متشدد مشتبه به في وقت سابق من هذا الشهر.

وشهدت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، والتي تضم أكبر عدد من المسلمين في العالم، تجمعات مناهضة للحكومة، بقيادة الطلاب، في الأسابيع الأخيرة في جاكرتا ومدن أخرى في معارضة للقوانين الجديدة التي تحولت إلى أعمال عنف في بعض الأحيان.

وقال أرغو يوونو، المتحدث باسم شرطة جاكرتا، إن قرار عدم إصدار تصاريح للتجمعات يهدف إلى "الحفاظ على كرامة الدولة"، لا سيما بالنظر إلى حفل الافتتاح الذي سيحضره زعماء أجانب.

منذ محاولة اغتيال ويرانتو، عززت السلطات الأمن للمسؤولين. وقالت الشرطة، إنها ألقت القبض على 22 من المتشددين المشتبه بهم في أماكن مختلفة في إطار ضربة وقائية من جانب وحدة مكافحة الإرهاب.

بشكل منفصل، قال المتحدث باسم الشرطة الوطنية، ديدي براشيتو، إن الشرطة ألقت القبض على اثنين من أعضاء الجماعة الإسلامية المتشددة المرتبطة بتنظيم "داعش"، وجماعة أنشاروت دولاه (JAD) الذين كانوا يخططون لتفجيرات انتحارية في مدينتي سولو ويوجياكارتا.

وأضاف المتحدث، أن المؤامرة لم تكن مرتبطة بالتنصيب.

وأوضح "براشيتو"، أن 31 ألف عسكري وشرطي سيحرسون حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، الذي فاز بفترة ولاية ثانية في انتخابات أبريل مع حضور زعماء من دول مجاورة مثل أستراليا وماليزيا.

سارعت إندونيسيا إلى تشديد قوانينها لمكافحة الإرهاب بعد سلسلة من التفجيرات الانتحارية المرتبطة بجماعة أنشاروت دولاه والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصًا في مدينة سورابايا العام الماضي.