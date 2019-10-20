أوفد مندوبين له لمتابعته في الملعب.. برشلونة الإسباني مهتم بالتعاقد مع نجم “الأسود”

بدأ أمين حارث، نجم المنتخب المغربي لكرة القدم، المحترف بنادي “شالكه04” الألماني يجني ثمار تأله مع الفريق، في منافسات الدوري الألماني الممتاز، هذا الموسم، ودخل في اهتمامات واحد من أكبرالأندية الأروبية، الأمر يتعلق بفريق برشلونة الإسباني.

وحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، المقربة من الفريق الكتالوني، اليوم الأحد، فإن نادي ‘البلاوغرانا” يضع إسم اللاعب ضم برز اهتمامته، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك بعد أن تألق بشكل لافت مع الفريق الأزرق في الفترة الأخيرة.

وأكد المصدر نفسه، أن النادي الإسباني، بعث أحد مندوبيه لألمانيا، من أجل متابعة المباراة التي ستجمع، اليوم الأحد، بين الفريق الأزرق وهوفنهايم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من “البوندسليغا”.

وخطف اللاعب المغربي الأضواء، منذ بداية هذا الموسم الأضواء، بعد أن وقع 4 أهداف، وساهم في 4 آخرين، كما أنه توج بجائزة أحسن لاعب في الدوري الألماني للشهر الماضي، متفوقا على جميع نجوم الدوري الألماني الممتاز.