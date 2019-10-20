انقلاب سيارة كانت تقل عاملات فلاحيات ونجاة عدد كبير منهن من الموت

تعرضت سيارة من نوع “فورد”، كانت تقل عددا من العاملات الفلاحيات، لحادث سير، صباح أمس السبت، بين طريق جماعة لقصابي، وكلميم، ما تسبب في إصابة عدد منهن.

وحسب مصادر محلية، فإن عاملات فلاحيات نجين من موت محقق في الساعات الأولى من صباح أمس، بعد انقلاب سيارة كانت تقلهن صوب ضيعة فلاحية، يشتغلن فيها في جماعة تيلوين .

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الحادث تسبب في إصابة 6 عاملات، تم نقلهن على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى الجهوي في كلميم، حيث تم الاحتفاظ بعاملة إصابتها خطيرة، تستدعي إجراء عملية جراحية، فيما باقي المصابات حالتهن مستقرة.

واستنفر الحادث السلطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي، التي حلت في عين المكان، حيث تم فتح تحقيق حول الحادثة لمعرفة حيثيات وملابسات وقوعها، ولتحديد المسؤوليات.