صفاء حبيركو تدافع عن زوجها أمام الجمهور..دافعت حتى عن صديقته القديمة بسبب الوشم

لم تستطع الفنانة صفاء حبيركو التغاضي عن الصورة المنتشرة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، أخيرا، والتي ظهر فيها زوجها الحالي مع حبيبته السابقة، وهما يضعان اسم بعضهما وشمين على صدريهما، فقررت الرد على المنتقدين.

ونشرت حبيركو مقطع فيديو، أخيرا، تتحدث فيه عن صورة زوجها، موضحة أنها كانت على علم بالوشم، ورافقته ليغطيه بآخر، موضحة أن ذلك شأن يهمهما، ولا يشكل لها مصدر إزعاج.

ووجهت حبيركو اللوم إلى الصفحات، التي روجت الصورة، بسبب الفتاة، التي تظهر مع زوجها، وطرحت فرضية أن يتسبب لها ذلك في مشاكل عائلية.

وتداولت صفحات مواقع التواصل المهتمة بالحياة الشخصية للفنانين صور زوج صفاء حبيركو مع فتاة كان على علاقة عاطفية معها، واضعا وشمها على صدره مع صورة أخرى لزوجته، ظهر فيها بوشم آخر غطى سابقه.