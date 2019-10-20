الشوباني: 1700 مليار رقم لا يوجد في أي مشروع أو برنامج لجهة درعة تافيلالت!

خرج الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت لتوضيح حقيقة حصول مجلسه على مبلغ 1700 مليار.

وقال الشوباني في توضيح له، نشره اليوم الأحد، إنه بناء على ما فُهم خطأ من كلام الوالي، خلال اجتماع المجلس، يوم الجمعة 18 أكتوبر، إن ما نشر حول ميزانية الجهة “تحريف”.

وأكد الشوباني، في التوضيح ذاته، أن “هذا الرقم لا يوجد في أي مشروع، أو برنامج له علاقة بالجهة، بينما الرقم الصحيح أن مجلس الجهة ملتزم ببرمجة حوالي 200 مليار لبناء الطرق في إطار البرنامج الوطني لمحاربة الفوارق المجالية، خلال المدة 2017 – 2022”.

وأضاف الشوباني أن 1700 مليار هي حصة الجهات الإثنى عشر، المحددة في نسبة 40 في المائة من المبلغ الإجمالي، المخصص لبناء الطرق في إطار البرنامج الوطني لمحاربة الفوارق المجالية.

يذكر أن وسائل إعلام كانت قد نسبت تدخلا لوالي جهة درعة تافيلالت خلال الدورة الأخيرة للمجلس، قال فيه الوالي يحضيه بوشعاب، في كلمته خلال الدورة مخاطبا الشوباني “لديكم 1700 مليار، التي تشكل 40 في المائة من الميزانية مخصصة لمحاربة الفوارق الاجتماعية، والمجالية منها 42 مشروعا.. 23 منها باقين نسبة إنجازهم صفر في المائة رغم تنبيهات الولاية”.