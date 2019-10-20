اللد: اعتداء وتخريب في ابتدائية الزهراء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فوجئت إدارة مدرسة الزهراء الابتدائية في مدينة اللد بأعمال تخريب وتحطيم عدة ممتلكات وأدوات داخل القاعة الرياضية التابعة لها، إضافة للاقتلاع عدد من الشجيرات في ساحة المدرسة ومزرعتها، صباح اليوم الأحد.

وأعرب عضو المجلس البلدي باللد، المحامي عبد الكريم زبارقة، الذي زار المدرسة للاطلاع على الأضرار، عن بالغ استيائه واستنكاره الشديد لهذه الأفعال التي اعتبرها إجرامية، وقال إنه "من غير الممكن أن يتم وضع حراس على المدرسة بعد انتهاء الدوام، فالمدارس والمؤسسات هي ملك لنا جميعا، ويجب أن يكون لدينا مسؤولية تجاه هذه المؤسسات والحفاظ عليها".

وأضاف: "نحارب من أجل الحصول على ميزانيات وأدوات ومستلزمات للمدارس، ومن غير المنطقي أن يتم تخريبها وتكسيرها بهذا الشكل، وللأسف الشديد وضعنا في اللد أصبح سيئا للغاية".