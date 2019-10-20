ليفربول يخطط للاستغناء عن صديق صلاح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق ليفربول الإنجليزي يستهدف التعاقد مع لاعب جديد من أجل تعزيز حلقته الدفاعية خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ليفربول يخطط لضم مدافع برايتون المعار إلى ليدز، بن وايت، بعد المستوى المميز الذي يقدمه اللاعب هذا الموسم.

وأشارت إلى أن بن وايت سيكون بديلًا لديان لوفرين في قائمة الريدز، والذي كان قريبًا من الرحيل إلى روما في الصيف الماضي، ولكن النادي الإنجليزي قرر استمراره بسبب عدم التعاقد مع بديل له.

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ويفكر الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، أن تكون الصفقة في كانون الثاني/يناير المقبل، بدلًا من الانتظار حتى الصيف القادم لحسمها.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن قيمة صفقة انتقال بن وايت إلى ليفربول قد تصل إلى 20 مليون إسترليني.

يذكر أن لوفرين المتوقع رحيله مع قدوم بن وايت يعد الصديق المقرب للمصري محمد صلاح في صفوف ليفربول.