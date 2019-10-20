اتهام شخص من عرابة بالاعتداء على موظفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة لائحة اتهام اليوم، الأحد، ضد شخص (44 عاما) من سكان مدينة عرابة، نسبت إليه "الاعتداء على طاقم مستشفى وحراس الأمن في مستشفى بورية.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنّه "في تاريخ 12.10.2019 في ساعات الصباح المبكرة تمّ استلام بلاغ حول الاعتداء على طاقم مستشفى وحراس الأمن في مستشفى بوريا. توجه أفراد الشرطة إلى المكان وقاموا باعتقال المشتبه (44 عاما) من سكان عرابة".

ويستدل من لائحة الاتهام، "تبيّن أنه خلال الاعتداء كان المعتدي يرقد في المستشفى، وبلحظة ما اعتدى على موظفة في المستشفى وحاول خنقها بيديه، فقال فتى (16 عاما) تواجد هناك للمشتبه به أنّ هذا التصرف ليس جيّدًا فقام بالاعتداء عليه أيضًا وتسبب له بكسر في يده، ووصل حراس الأمن إلى المكان لمعرفة الحاصل وقد حاول أيضًا المشتبه به الاعتداء عليهم، حتّى وصلت الشّرطة وقامت باعتقاله".