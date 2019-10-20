إنتر ميلان يكشف موقفه من ضم إبراهيموفيتش

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن المدير التنفيذي لإنتر ميلان الإيطالي، بيبي ماروتا، عن موقف فريقه من إمكانية التعاقد مع لاعب بديل للتشيلي، أليكسيس سانشيز، الذي سيغيب لعدة أشهر بسبب الإصابة.

وتعرض سانشيز لإصابة خلال مشاركته برفقة منتخب بلاده التشيلي، أجرى على إثرها عملية جراحية في الأيام القليلة الماضية، وسيغيب بسببها لمدة تتراوح بين شهرين لـ3 أشهر.

وقال ماروتا في تصريحاته لشبكة "DAZN" الإيطالية "لقد صممنا الفريق بطريقة معينة".

وعن التعاقد مع إبراهيموفيتش، صرح "كنا سنعيش أكثر سعادة إذا لم يتعرض سانشيز للإصابة، لكننا متفائلون أيضًا ونثق في أنه سيعود خلال شهرين".

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وأضاف "بعد ذلك، سيبقى الخط الهجومي بفريقنا دون تغيير، لدينا مجموعة تنافسية في الخط الأمامي بخيارات مختلفة".

وتابع ماروتا "فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير المقبل مفتوحة أمام الأندية، بالرغم من أن أفضل اللاعبين نادرًا ما يكونوا متاحين في تلك الفترة".

وختم ماروتا "علينا أن نكون يقظين ونرى ما هي الفرص المتاحة في السوق".