شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. بن حبريش يناقش فرص ومقومات الإستثمار في حضرموت والان مع التفاصيل

ناقش وكيل أول حضرموت، الشيخ عمرو بن حبريش العليي، اليوم , في مدينة المكلا، مع المدير العام لفرع الهيئة العامة للاستثمار بساحل حضرموت محمد علي الجوهي فرص ومقومات الاستثمار في المحافظة.

وتناول اللقاء عددًا من الاجراءات التي ستعمل على تسهيل المعاملات للمستثمرين، من إصدار تراخيص، وسهولة تداول الفرص الاستثمارية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لخلق بيئة استثمارية مناسبة لعمل الاستثمار في حضرموت.

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وفي اللقاء استعرض مدير عام الاستثمار الصعوبات والمعوقات والاشكاليات التي تواجه عمل مكتب الهيئة والمستثمرين في حضرموت مشيرًا إلى أن هناك استعدادات لتنفيذ عدد من البرامج الترويجية للاستثمار ومنها إصدار كتاب يتضمن فرص الاستثمار في مختلف القطاعات.

وفي اللقاء حث وكيل أول حضرموت على تسهيل الإجراءات للمستثمرين، وتوفير الخدمات التي من شأنها الارتقاء بالعمل الاستثماري في حضرموت، واستقطاب المستثمرين من داخل وخارج الوطن، معربًا في الوقت ذاته على استعداد السلطة المحلية لتذليل المعوقات ومعالجة الاشكاليات كافة التي تواجه هيئة الاستثمار في المحافظة.