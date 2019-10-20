شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف مواقع للمليشيا في مجز بصعدة وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل

جددت مقاتلات التحالف العربي، قصفها مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مديرية مجز بالمحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف.

ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا من جراء القصف.

ولفتت المصادر إلى أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.

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وكانت مقاتلات التحالف قصف، في وقت سابق اليوم، مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في مديريتي رازح وباقم بالمحافظة ذاتها.

وتتعرض مواقع وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.