شكرا لقرائتكم خبر عن حضرموت.. تدشين مشروع السلة الغذائية لطلاب مدارس ذوي الاعاقة والمعاقين والان مع التفاصيل

دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ، اليوم ، مشروع السلة الغذائية لطلاب مدارس ذوي الاعاقة والمعاقين بوادي حضرموت بتمويل من منظمة (SHAREOR STRENGTH )وتنفيذ منظمة PURE HANDS. واستمع الوكيل المساعد من المنسق الميداني للمشروع ايمن بن عبيدالله ،الى شرح عن المشروع الذي يستهدف 450 اسرة من ذوي الاعاقة يتوزعون في 9 جمعيات منضوية بمجلس تنسيق جمعيات ذوي الاعاقة بوادي حضرموت..مشيراً الى ان المشروع يأتي لتخفيف معاناة الاوضاع المعيشية لذوي الاعاقة.

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