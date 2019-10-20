نائب: التوازن بمؤسسات الدولة وفق الدستور وننتظر تطبيق العدالة على جميع المكونات

وقال الجنابي في حديث لـ الخليج 365، إن "التوازن في مؤسسات الدولة وفق الدستور وسيشعر الجميع في هذا البلد بالعدالة وأن البلد لكل اطيافه ومكوناته ولهم حقوق وعليهم واجبات".

وأضاف قائلاً: "ننتظر تطبيق العدالة المفقودة منذ سنين قبل انتهاء المدة في ٢٤ هذا الشهر".

