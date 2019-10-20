قيادي ببابليون يكشف عن طرح موضوع استبدال رئيس الجمهورية

وقال لويس، في حديث لـ الخليج 365، إنه "في الأيام القادمة سوف يتم طرح موضوع استبدال رئيس الجمهورية برهم صالح مع القوة السياسية".

وعزا لويس سبب ذلك الى وصول معلومات خطيرة سوف يتم الكشف عنه قريبا" دون مزيد ن التفاصيل.