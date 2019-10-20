قيادي ببابليون يكشف عن طرح موضوع استبدال رئيس الجمهورية

كشف القيادي في حركة بابليون ظافر لويس، اليوم الاحد، عن قرب طرح موضوع استبدال رئيس الجمهورية مع القوة السياسية، مشيرا الى وصول معلومات وصفها بـ"الخطيرة".
وقال لويس، في حديث لـ الخليج 365، إنه "في الأيام القادمة سوف يتم طرح موضوع استبدال رئيس الجمهورية برهم صالح مع القوة السياسية".
وعزا لويس سبب ذلك الى وصول معلومات خطيرة سوف يتم الكشف عنه قريبا" دون مزيد ن التفاصيل.
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