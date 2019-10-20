المالية تكشف تفاصيل رواتب العسكريين المفسوخة عقودهم 'وثيقة'

تنشر الخليج 365، وثيقة صادرة من وزارة المالية تتضمن تخصيص رواتب لـ 108 الاف و482 عسكريا من المفسوخة عقودهم. وسبق أن حددت وزارة الدفاع موعداً اخيراً لاستقبال المفسوخة عقودهم، وهو يوم الاربعاء الموافق 30 – 10 – 2019. وأدناه نص الوثيقة:

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