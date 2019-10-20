بالصور.. طرائف المظاهرات اللبنانية

في وقت اختلفت فيه التسميات تجاه المظاهرات التي يشهدها لبنان منذ عدة أيام، بين من قال إنها انتفاضة شعبية ومن أطلق عليها اسم ثورة وما إلى ذلك، كان لافتاً أن احتجاجات تشرين الاول 2019 مختلفة إلى حد كبير عن مثيلاتها.

فقد غابت أعلام الأحزاب السياسية بشكل تام عن هذه الاحتجاجات، التي يشارك فيها آلاف المحتجين من كل الأعمار، ضد الطبقة السياسية الحاكمة، حيث رُفع العلم اللبناني فقط.

لكن، على الرغم من أن هذه الاضطرابات اندلعت جراء الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة والخطط المزعومة لفرض رسوم وضرائب جديدة، إلا أن المحتجين كان لهم العديد من اللقطات الطريفة والأخرى النادرة، التي ميزتها عن احتجاجات أخرى في المنطقة، فهناك صور لرقص واحضان وسلفيات لفتت الانظار.

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