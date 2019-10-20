البنوك اللبنانية مغلقة الاثنين بسبب الاحتجاجات

أعلنت جمعية المصارف اللبنانيّة، إبقاء أبوابها مغلقة، ليوم غد الإثنين، على خلفيّة الأحداث التي تشهدها البلاد، ونظرًا لما تعرّضت له بعض المراكز والفروع من أضرار.
وأعربت الجمعيّة، عن أملها في أن تستتب الأوضاع العامّة "لإشاعة الطمأنينة والاستقرار، ولاستئناف الحياة الطبيعيّة في البلاد".
من جانبه، أعلن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، في بيانٍ له، تأييده للحراك الشعبي الذي انطلق الخميس.
واعتبر أنّ "هذا الحراك ردّة فعل عفويّة لسياسات اقتصاديّة خاطئة تبنّتها الحكومة منذ إقرار موازنة عام 2019، ولا تزال تتبعها، متجاهلة الواقع الاجتماعي للشعب، الذي أصبح بأكثريّته تحت خط الفقر والمعاناة".
ويشهد لبنان منذ مساء الخميس، تظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن عدة، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.
يذكر أن الاقتصاد اللبناني يواجه تحديات اقتصادية، تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار، وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء فوق 1650 ليرة/ دولار، مقابل 1507 رسمي.
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