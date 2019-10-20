التعليم تعلن نتائج القبول على قناتي المتميزين والمتميزين من ذوي 'الشهداء'

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، نتائج القبول على قناتي المتميزين والمتميزين من ذوي "الشهداء" في الجامعات للسنة الدراسية 2020/2019. وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة إيهاب ناجي عباس، إن "الوزارة أصدرت قائمة بقبول 247 موظفاً من مختلف الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة من حملة شهادة الدبلوم التقني في الدراسة الصباحية بالجامعات للسنة الدراسية 2020/2019 على قناة المتميزين".



وأضاف عباس، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الوزارة أصدرت قائمة اخرى تضم 33 موظفا مقبولا في الدراسة الصباحية بالجامعات على قناة المتميزين من ذوي الشهداء حملة شهادة الإعدادية".



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