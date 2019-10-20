رئيس البرلمان الكويتي ينفي أي بوادر لحل المجلس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، الأحد، وجود أي بوادر لحل المجلس على خلفية الاستجوابين اللذين تم تقديمهما مؤخرا، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الاستجواب حق دستوري وأصيل للنائب وعلى الوزير مواجهته وتفنيده.

وقال الغانم، في تصريح للصحفيين، طبقا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية، إن حل مجلس الأمة بيد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مشيرا إلى أنه لا توجد أي حوارات حول هذا الشأن.

واعتبر أن الحديث عن حل المجلس شائعة كغيرها من الشائعات التي تسبق دائما أي دورة انعقاد للمجلس، قائلا: "إنها أسطوانة.. ومرت علينا مرات عديدة وكثيرة".

وأكد الغانم أن شائعات الحل وغيرها من الشائعات "لن تأتي بنتائجها"، لافتا إلى أن هذا الأمر متكرر ولا يقتصر على المجلس التشريعي الحالي.

ودعا نواب مجلس الأمة الكويتي إلى مضاعفة جهودهم لوجود تحديات أهم وتحقيق طموحات الكويتيين، خاصة أن المجلس في دور الانعقاد الأخير.