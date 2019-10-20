إسبر يصل إلى أفغانستان في زيارة مفاجئة

وصل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إلى العاصمة الأفغانية كابول، الأحد، في زيارة مفاجئة لم يُعلن عنها مسبقا.

الزيارة جاءت في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إعادة المحادثات مع طالبان إلى مسارها الصحيح بعد أن أوقف الرئيس دونالد ترامب فجأة المفاوضات الشهر الماضي سعيا لإنهاء أطول حرب للولايات المتحدة.

وقال إسبر للصحفيين المسافرين معه إلى أفغانستان: "الهدف هو الاستمرار في التوصل إلى اتفاق سلام في مرحلة ما أو اتفاق سياسي، وهذا هو أفضل طريق للمضي قدما".

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وأضاف: "آمل في أن نتمكن من المضي قدما والتوصل إلى اتفاق سياسي يلبي أهدافنا ويلبي الأهداف التي نريد تحقيقها".

وتابع أن المحادثات الدبلوماسية كانت في نطاق وزارة الخارجية، مشيرا إلى اعتقاده بأن بلاده قادرة على خفض قواتها في أفغانستان إلى 8600 دون إلحاق ضرر بمكافحة الإرهاب والقاعدة.

وثارت تكهنات بأن توقف محادثات السلام مع طالبان والهجمات العنيفة المستمرة التي تشنها الجماعة المتمردة ومقاتلو داعش قد يضعان صعوبات في قدرة إدارة ترامب على الوفاء بوعودها في سحب أكثر من 5 آلاف جندي أمريكي.

ويوجد نحو 14 ألف جندي أمريكي في أفغانستان يشاركون في مهمات التدريب التي يقوم بها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وتقديم المشورة للقوات الأفغانية والقيام بعمليات مكافحة الإرهاب ضد المتمردين.