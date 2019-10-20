مقتل 3 شرطيين أفغان في محاولة اغتيال حاكم وردك

قُتل 3 من رجال الشرطة على الأقل وأصيب 2 آخران، الأحد، في محاولة اغتيال حاكم ولاية وردك وسط أفغانستان محمد أريف شاه.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سيارة مفخخة انفجرت في "ميدان شهر" عاصمة إقليم وردك أثناء مرور موكب أريف، مشيرة إلى أن المصابين الاثنين من حرس حاكم الولاية.

فيما لم تفد السلطات الأفغانية بمزيد من التفاصيل حول الهجوم.

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وكشف تقرير جديد نشرته الأمم المتحدة عن عدد "غير مسبوق" من القتلى والجرحى المدنيين في أفغانستان، خلال الفترة من شهر يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول من هذا العام.

ووصفت الأمم المتحدة هذا العنف، الذي سلط التقرير المنشور الخميس الضوء عليه، بأنه "غير مقبول بتاتا"؛ حيث أفاد التقرير بمقتل 1174 شخصا وإصابة 3139، بزيادة بنسبة 42% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن شهر يوليو/تموز وحده شهد عددا أكبر من القتلى والجرحى من أي شهر، منذ أن بدأت "بعثة المساعدة الدولية في أفغانستان" توثيق العنف في 2009.

وشهدت الأشهر الـ6 الأولى من العام انخفاض عدد القتلى والجرحى مقارنة بالعام الماضي، إلا أن العنف تصاعد في الربع الثالث من العام، بحيث رفع إجمالي حصيلة القتلى والجرحى لهذا العام لتكون الأعلى منذ انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي القتالية في نهاية 2014.