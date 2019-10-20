رئيس إندونيسيا يؤدي اليمين الدستورية.. والتشكيل الحكومي الإثنين

أدى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليمين الدستورية، الأحد، لفترة ولاية ثانية مدتها 5 سنوات ليقود ثالث أكبر ديمقراطية في العالم بعد فترة ولاية أولى شهدت إنفاقا كثيفا على البنية الأساسية.

وأدى ويدودو اليمين في البرلمان وسط إجراءات أمنية مشددة، بعد أن نشرت السلطات أكثر من 30 ألفا من أفراد الأمن في العاصمة جاكرتا.

وتعهّد تاجر الأثاث السابق الذي جاء من خارج المؤسسة العسكرية والنخبة السياسية، بجذب المزيد من الاستثمارات إلى أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا والتركيز على تحسين الموارد البشرية في البلاد في فترة الولاية الثانية.

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ويعتزم ويدودو الإعلان عن التشكيل الذي طال انتظاره لحكومته الجديدة غدا الإثنين.

وسيتم الإعلان عن الحكومة الجديدة قبل أن يتوجه نائب الرئيس المنتخب، معروف أمين، إلى اليابان لحضور مراسم تنصيب الإمبراطور، ناروهيتو، طبقا لما قاله ويدودو للصحفيين في القصر الرئاسي في جاكرتا قبل أن يتوجه إلى البرلمان لأداء اليمين الدستورية.

وقال ويدودو: "القائمة اكتملت بالفعل. وسيتم الإعلان عن أسماء الوزراء صباح غد".

وتتكون الحكومة من الكثير من أعضاء حكومته في ولايته الأولى وتضم أيضا العديد من الوجوه الجديدة، طبقا لما ذكره الرئيس، ممتنعا عن تأكيد ما إذا كان أعضاء في حزب "جيريندرا" المعارض الرئيسي، سيكونون جزءا من فريقه الوزاري.