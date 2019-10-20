انتخابات الرئاسة في بوليفيا تنطلق الأحد وتوقع جولة حسم نهاية العام

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العين الإخباريةالأحد 2019/10/20 02:43 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس البوليفي إيفو موراليس
تنطلق في بوليفيا، الأحد، الانتخابات الرئاسية وسط مخاوف من الرئيس اليساري المنتهية ولايته إيفو موراليس مما سمّاه "انقلابا محتملا" يعدّ له أفراد من المعارضة حال فوزه بولاية جديدة.
وينافس الرئيس موراليس في الانتخابات، الرئيس السابق كارلوس ميسا، وسط ترجيحات بإجراء جولة ثانية في 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل لحسم المنافسة.
وبدأ الرئيس موراليس حملته الدعائية لخوض الانتخابات الرئاسية منذ مايو/أيار الماضي، معلنا أنه يسعى للاستمرار في الرئاسة، من أجل استكمال الإنجازات الكبيرة التي بدأت في بوليفيا.
وكان الرئيس البوليفي قد حذر، الثلاثاء الماضي، مما قال إنه "انقلاب محتمل" من قبل المعارضة حال فوزه، مؤكدا امتلاكه "تسجيلات" تثبت أنّ هناك مؤامرة يحضّر لها معارضون يمينيون بمساعدة من جنود سابقين.
وموراليس هو أول بوليفي يتحدّر من السكان الأصليين للبلاد يصل إلى سدة الرئاسة في بوليفيا.
ودأب الرئيس المنتهية ولايته الحديث باستمرار منذ وصوله إلى السلطة في 2006 عن مؤامرة تهدف إلى الإطاحة به.
وتتوقع استطلاعات الرأي أن يفوز موراليس في الانتخابات المقررة اليوم على منافسه الرئيس السابق كارلوس ميسا.
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