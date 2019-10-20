الان تتابع سوريا.. مقتل 28 مدنيًا من مدينة رأس العين جراء الاعتداء التركي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:
قتل 28 مواطنًا في مدينة رأي العين السورية خلال الأيام الماضية جراء القصف وعمليات الاستهداف التي تشنها قوات النظام على المدينة المحاصرة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن بعض الجثث موجودة في مستشفى رأس العين، وبعضها ملقية بالشوارع بعد استهداف المواطنين من قبل قناصات الفصائل أثناء خروجهم من منازلهم لشراء حاجاتهم اليومية، كما لم تستطعِ الفرقُ الطبية الوصول إلى بعض الجثث والمصابين داخل المنازل نتيجة للحصار.
وفي ذات الشأن أفاد المصدر إن 13 عنصرًا من قوات سوريا الديمقراطية قضوا خلال الفترة ذاتها جراء القصف والاشتباكات ولا تزال بعض جثثهم في مستشفى رأس العين فيما جرى دفن أخريات في المنطقة.
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