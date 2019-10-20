الان تتابع إغلاق جميع البنوك اللبنانية غداً الإثنين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بيروت- الخليج 365:
ذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” نقلاً عن جمعية المصارف اللبنانية قولها، إن جميع البنوك ستظل مغلقة غداً الإثنين بسبب الاحتجاجات.
وقالت جمعية المصارف اللبنانية في بيان لها، “مع استمرار التحركات الشعبية في أنحاء عدة من البلاد، وحرصاً على أمن العملاء والموظفين وسلامتهم، ومن أجل إزالة آثار الأضرار التي أصابت بعض المراكز والفروع المصرفية، تعلن الجمعية أن أبواب المصارف ستبقى مقفلة يوم الإثنين، على أمل أن تستتب الأوضاع العامة سريعاً في ضوء المساعي الحميدة والدؤوبة التي تبذلها مختلف السلطات لإشاعة الطمأنينة والإستقرار ولإستئناف الحياة الطبيعية في البلاد”.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق جميع البنوك اللبنانية غداً الإثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.