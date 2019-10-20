القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها شمال سوريا

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الأحد 20 أكتوبر 2019
القوات الأمريكية
متابعات_الخليج 365
انسحبت القوات الأمريكية الأحد من أكبر قواعدها العسكرية في شمال سوريا، تنفيذاً لقرار واشنطن الأخير بسحب نحو ألف جندي من تلك المنطقة.
وقال مراسل "فرنس برس" إن أكثر من سبعين مدرعة وسيارة عسكرية ترفع العلم الأمريكي شوهدت تعبر مدينة تل تمر في محافظة الحسكة، بينما كانت مروحيات برفقتها تحلق في الأجواء.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن القافلة أخلت مطار صرين الذي اتخذته القوات الأمريكية قاعدة لها، على بعد نحو ثلاثين كيلومتراً جنوب مدينة كوباني (عين العرب).
وتقع هذه القاعدة على أطراف منطقة عازلة تسعى أنقرة لإقامتها في شمال شرق سوريا، حيث تشن مع فصائل سورية موالية لها هجوماً منذ التاسع من الشهر الحالي ضد المقاتلين الأكراد. وتمكنت بموجبه من السيطرة على شريط حدودي بطول 120 كيلومتراً.
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