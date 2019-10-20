الزعتر: يجب أن يرتفع سقف التعاطي الدولي مع العدوان التركي على سوريا

الأحد 20 أكتوبر 2019 الزعتر الخليج 365 ـ متابعات قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، إن أردوغان مجرم حرب وإرهابي يريد تحقيق انتصار على الأكراد بأي طريقة.

Advertisements ولفت إلى أن قوات تركيا الإرهابية عمدت في عدوانها على شمال سوريا باستخدام أسلحة محرمة دوليا كالفوسفور والنابالم الحارق في هجومه على مدينة رأس العين الحدودية. وأضاف متسائلا: هل سيصمت العالم أمام استخدام قوات تركيا الإرهابية في عدوانها على شمال سوريا الأسلحة المحرمة دوليا كالفوسفور والنابالم الحارق؟. وختم الزعتر تغريدته بالقول: يجب أن يرتفع سقف التعاطي الدولي مع عدوان أردوغان على الشمال السوري وأن لا يتوقف الأمر عند وقف العدوان بل بمحاسبة أردوغان كمجرم حرب.

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