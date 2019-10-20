اشتباكات بين الجيش والميليشيات جنوب طرابلس

الأحد 20 أكتوبر 2019

دارت مساء أمس السبت، اشتباكات متقطعة جنوب العاصمة الليبية طرابلس بين قوات الجيش الليبي وميليشيات حكومة الوفاق، فيما ذكرت مصادر عسكرية أن مقاتلات السلاح الجوي شنت غارة استهدفت من خلالها غرفة العمليات والسيطرة التابعة للمدعو أسامة الجويلي أحد قادة المجموعات المسلحة في طرابلس، قائلة إنها أصابت الهدف بدقة عالية. وأعلن المركز الإعلامي لغرفة "عمليات الكرامة" في وقت سابق، أن القوات دمرت أكبر مخزن سلاح ومعدات حربية تركية، تابعة للميليشيات الموالية لحكومة الوفاق في مدينة مصراتة، فيما واصل الجيش استهداف مواقع الوفاق في العاصمة طرابلس، وفقاً لما ذكرته بوابة "إفريقيا" الإخبارية. كما تمكنت القوات الجوية من استهداف الموقع الرئيسي لميليشيا "باب تاجوراء" وقضي على عدد من العناصر الإرهابية، ودُمر مقر غرفة عمليات للسيطرة، كما نشر المركز صوراً لآثار القصف.

