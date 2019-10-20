6 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم

الأحد 20 أكتوبر 2019

يواصل 6 أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضاً لاعتقالهم الإداري. وقالت مصادر فلسطينية، إن الأسرى المضربين عن الطعام يواجهون أوضاعاً صحية خطيرة، في ظل جملة من الإجراءات التنكيلية التي تفرضها إدارة المعتقلات بحقهم، وفقاً لما ذكرته وكالة المعلومات الفلسطينية "وفا" أمس السبت. وأشارت المصادر إلى أن الأسرى هم، أحمد غنام (42 عاماً) من مدينة دورا جنوب الخليل مضرب منذ 98 يوماً، ويعاني من سرطان الدم، إضافة إلى الأسير إسماعيل علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، مضرب منذ 88 يوماً، والأسير طارق قعدان (46 عاماً) من مدينة جنين، يواصل إضرابه عن الطعام منذ 81 يوماً، والأسير أحمد زهران (42 عاماً) من بلدة دير أبو مشعل في محافظة رام الله، مضرب منذ 28 يوماً، والأسير مصعب الهندي (29 عاماً) من بلدة تل جنوب غرب نابلس، وهو يواصل إضرابه عن الطعام منذ 26 يوماً، والأسيرة هبة اللبدي (32 عاماً)، تحمل الجنسية الأردنية إلى جانب الفلسطينية مضربة منذ 23 يوماً، واعتقلت على معبر الكرامة أثناء توجهها لزيارة عائلتها في جنين، وعانت ظروفاً قاسية، وأصدر بحقها أمر اعتقال إداري، أعلنت على إثره إضرابها عن الطعام في 24 سبتمبر (أيلول)، وتقبع حالياً في معتقل "الجلمة".

