مقتل جندي تركي في تل أبيض السورية

الأحد 20 أكتوبر 2019

أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان اليوم الأحد، أن جندياً قُتل وأصيب آخر جراء إطلاق مسلحين نيران مضادات الدبابات والأسلحة الخفيفة أثناء قيام القوات التركية بعملية استطلاع في منطقة تل أبيض شرق الفرات، طبقاً لما ذكرته وكالة الأناضول الرسمية التركية للأنباء، اليوم الأحد. وأكد البيان أن القوات التركية "ردت بالشكل اللازم في إطار الدفاع المشروع عن النفس". وأضاف البيان أن موكب من 39 سيارة إسعاف دخل أمس رأس العين وخرج منها بسلام، وأجلى عدداً من الجرحى والأشخاص من المنطقة. وكانت أنقرة وواشنطن توصلتا يوم الخميس الماضي، إلى اتفاق لتعليق العملية العسكرية، يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، وانسحاب العناصر المسلحة من المنطقة، ورفع العقوبات عن أنقرة.

