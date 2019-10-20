بعد ساعات من تأجيل أولى جلسات المحاكمة.. هاشتاج«#حق_محمود_لازم_يرجع» يتصدر «تويتر».. ومغردون: حقك مش لازم يضيع

الموجز

تصدر هاشتاج « #حق_محمود_لازم_يرجع» موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» بعد ساعات قليلة من قرار محكمة جنايات الطفل، اليوم الأحد، بتأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و3 آخرين بتهمة قتل المجني عليه محمود البنا المعروف باسم "شهيد الشهامة"، لجلسة 27 أكتوبر الجاري.

أولى جلسات المحاكمة

وشهد اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشاب «#محمود_البنا -شهيد الشهامة»- الذي لقي مصرعه على أيدي 3 شباب طعنا، لمعاتبته أحدهم على معاكسة فتاة بالشارع.

راجح تحت السن

وغرد عبدالله الغباري قائلًا: « تأجيل القضيه لجلسة 27 أكتوبر علشان المحامى الجديد يقدر يشتغل على القاضيه»، وقالت هالة محمد : « تأجيل الجلسه ليوم الأحد المقبل الموافق27/10 بسبب اعتراض الدفاع على فكره ان راجح تحت السن».

وقفة تضامنية

ونشر محمد فيديو لوقفة تطالب بحق شهيد الشهامة: « #حق_محمود_لازم_يرجع من أمام بنك أبو ظبي اقرب مكان للمحكمة».

راجح بحبل المشنقة

ونشر إبراهيم علامة أيه قرأنية مصحوبة بصورة راجح بحبل المشنقة: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ».

إذا أحب الله شخصًا حبب فيه خلقة

ودون البكري ياسر قائلًا: « واذا احب الله شخصا، حبب خلقه في، وانت في قلوبنا يا محمود ربنا يرحمك، كل حد شاف دا يقرأ الفاتحه علي روح محمود».

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مطالبة أصحاب راجع بالاعتراق بسنه الحقيقي

وطالب الهام مدرسين والتلاميذ المصاحبين لراجح بالاعتراف بسنه الحقيقي: « اكيد فى تلا ناس كتير عارفين محمد راجح مدرسين وزملاء لو لسه عندهم ذرة ضمير يشهدوا بالحق ويقولوا سنه الحقيقى #حق_محمود_لازم_يرجع _حق محمود بيضيع».

تأجيل لجلسة 27 أكتوبر

قررت محكمة جنايات الطفل، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و3 آخرين بتهمة قتل المجني عليه محمود البنا المعروف باسم "شهيد الشهامة"، لجلسة 27 أكتوبر الجاري.

وسط إجراءات أمنية

وحضر المتهمين لمقر المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة وأغلق الأمن طريقين مؤديان للمحكمة، بوضع حواجز حديدية، فضلا عن أوناش تابعة لإدارة المرور بالمحافظة، ولم يُسمح إلا بمرور الأشخاص المترجلين بعد فحص هوياتهم، فيما تمنع السيارات والدراجات النارية من المرور، ولم تحضر أسرة المجني عليه أو أحد من أصدقائه، حتى الآن.

محامي المتهم يعلن انسحابة

وكان محمد الحسينى، محامى المتهم محمد أشرف راجح، قد اعلن انسحابه من القضية، وعدم حضوره جلسة محاكمته، وأنه لن يُدافع عن "راجح"، قائلًا "قررنا نحن محمد الحسينى المحامى بالنقض عدم الحضور فى الجناية رقم 77 لسنة 2019 جنايات أحداث تلا عن المتهم محمد أشرف عبد الغنى راجح، والمقررة يوم 20 من أكتوبر الجارى".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "mbc مصر": "تربطني بوالد المتهم علاقة جيرة وصداقة وعندما طلب مني النجدة في هذا الموضوع أشرت عليه بتسليم نجله للشرطة، وأوكلت أحد زملائي من مكتبي الحضور للتحقيقات نيابة عن المكتب".

إحالة المتهمين للجنايات

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.