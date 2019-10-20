شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على تشكيل لجنة خاصة للوقاية من الإرهاب والتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، على تشكيل لجنة خاصة للوقاية من الإرهاب والتطرف ومناهضة خطاب الكراهية والتحريض على العنف، وأعلن على عبد العال أنه سيتم إخطار النواب بتشكيل هذه اللجنة فى جلسات قادمة.

وأوضح عبد العال، أن ظاهرة العنف والإرهاب والتطرف لا تتطلب المواجهة المسلحة فقط، مؤكدا أن هناك جوانب اقتصادية واجتماعية وثقافية تحتاج إلى تضافر جهود الدولة للقضاء على هذه الظاهرة نهائيا.

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وأشار عبد العال إلى خطورة عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، مؤكدا أنه تهديد يتجسد فى مخاوف عودتهم إلى دولهم أو تحركهم إلى ساحات أخرى أو تحولهم إلى خلايا نائمة بين المجتمع ممكن أن تنشط فى أى وقت.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين المُحالة إلى البرلمان.