البرلمان يفوض مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 26 طلبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على تفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 26 طلب مناقشة مقدمة من النواب على أن يراعى ضم طلبات المناقشة المرتبطة فى الموضع معا. وجاءت الطلبات كما يلى: 1- طلب عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالإعفاء الجمركي للأجهزة التعويضية والتقنيات المساعدة والسيارات المجهزة. 2-طلب عن سياسة الحكومة بشأن برنامج الإصلاح الإداري ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة. 3-طلب عن سياسة الحكومة بشأن صرف الخمس علاوات لأصحاب المعاشات الصادر بها حكم قضائي. 4-طلب عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة الشائعات المنتشرة على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والتي تهدف إلى إضعاف الدولة. 5- طلب عن سياسة الحكومة بشأن تقنين وضع العاملين على الصناديق الخاصة الذين لم يتم تثبيتهم على درجات دائمة من الموازنة العامة للدولة. 6-طلب عن سياسة الحكومة بشأن تشفير بعض القنوات لمباريات كرة القدم. 7- طلب عن سياسة الحكومة بشأن بناء مدارس جديدة تستوعب عدد التلاميذ المتقدمين لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية وحتى يتم تخفيض سن المتقدمين لهاتين المرحلتين. 8- طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن حل أزمات الصناعة المصرية. 9-طلب عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز الصارخ في أعداد المعلمين وبناء مدارس جديدة. 10-طلب عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل المزارع متمثلة في انخفاض أسعار المحاصيل مقارنة بتكاليف الإنتاج المرتفعة من أسمدة ومبيدات وأيدي عاملة. 11-طلب عن سياسة الحكومة بشأن استكمال مشروعات الصرف الصحي بجميع المحافظات وخاصة بمركز كفر الدوار محافظة البحيرة. 12-طلب عن سياسة الحكومة بشأن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحل مشاكل بطاقات التموين ونظر تظلمات الأفراد المحذوفين منها، وكيفية وصول الدعم لمستحقيه. Advertisements 13-طلب عن سياسة الحكومة بشأن حماية الآثار المصرية من السرقة والنهب ومنع الإتجار بها. 14-طلب عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة البطالة. 15-طلب عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العاملين على الصناديق الخاصة على درجات دائمة بالموازنة العامة للدولة. 16-طلب عن سياسة الحكومة بشأن سرعة تخصيص الأراضي المزمع إقامة مشروعات ذات نفع عام عليها. 17-طلب عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة. 18-طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن تقنين تسعير أراضي الدولة. 19-طلب عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من مشروعات محطات معالجة الصرف الصحي. 20-طلب عن سياسة الحكومة بشأن تسعير المحاصيل الزراعية قبل زراعتها. 21-طلب عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الإرشاد الزراعي. 22-طلب عن سياسة الحكومة بشأن تسجيل بيانات ذوي الإعاقة لاستخراج بطاقة اثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة. 23-طلب عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز الصارخ في أعداد المعلمين. 24-طلب عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل مزارعي الأرز ورفع الغرامات عنهم. 25طلب عن سياسة الحكومة بشأن شراء وتسويق محصول القطن. 26-طلب عن سياسة الحكومة بشأن حماية وتنمية الثروة الحيوانية وتوفير اللحوم بسعر مناسب.

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